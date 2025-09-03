На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин сделал заявление по поводу лимита на легионеров

Карпин заявил, что не общался с Минспорта РФ по поводу лимита на легионеров
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на брифинге перед товарищеским матчем против сборной Иордании заявил, что выступает против наличия лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что уже более 15 лет выступает против искусственных ограничений участников национального чемпионата.

«Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает», — заявил Карпин.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Игра Россия — Иордания состоится 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00.

Ранее сообщалось, что пиво может вернуться на российские стадионы.

