В киевском «Динамо» сделали заявление о новичке, обвиненном в любви к России

В «Динамо» призвали не делать выводов по новичку, обвиненному в любви к России

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выступил с заявлением после того, как фанаты команды подвергли критике румынского новичка клуба Владислава Блэнуцэ из-за его отношения к России. Его слова приводят украинские СМИ.

«Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы. Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной — он будет играть в «Динамо Киев». Если нет — он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение», — заявил Суркис.

Нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

После того, как в комментарии пришли болельщики киевлян, Блэнуцэ был вынужден закрыть аккаунт: на него обрушилась волна хейта. Его упрекали в любви к России, а также писали, что ему стоит перейти в «Крылья Советов», поскольку он хорошо знает русский язык и сможет лучше там адаптироваться. Дед футболиста является русским по национальности.

Футболист родился в Молдавии, но на международном уровне решил представлять Румынию. В июне 2025 года в составе молодежной сборной этой страны участвовал в чемпионате Европы U-21. Румынская команда заняла последнее место в группе А, проиграв Италии, Испании и Словакии.

