Новичка киевского «Динамо» захейтили из-за любви к России

Румынский футболист киевского «Динамо» Владислав Блэнуцэ столкнулся с обвинениями в любви к России. Об этом сообщили украинские СМИ.

Нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

После того, как в комментарии пришли болельщики киевлян, Блэнуцэ был вынужден закрыть аккаунт: на него обрушилась волна хейта. Его упрекали в любви к России, а также писали, что ему стоит перейти в «Крылья Советов», поскольку он хорошо знает русский язык и сможет лучше там адаптироваться. Отметим, что дедушка футболиста является русским по национальности.

23-летний Блэнуцэ в 10 лет начал заниматься футболм в Чехии. На молодежном уровне играл за итальянскую «Пескару», его дебют в профессионалах состоялся в 2020 году именно в составе этой команды. Два года спустя он был отправлен в аренду в румынский клуб «Университатя Крайова 1948», который вскоре выкупил права на игрока. Последней его командой перед переходом в «Динамо» был «Университатя Клуж».

Владислав родился в Молдавии, но на международном уровне решил представлять Румынию. В июне 2025 года в составе молодежной сборной этой страны участвовал в чемпионате Европы U-21. Румынская команда заняла последнее место в группе А, проиграв Италии, Испании и Словакии.

