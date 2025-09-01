Не прошло и месяца после родов: Трусова готовит новую программу

Серебряный призер олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова (в замужестве Игнатова) рассказала о подготовке к новому шоу. В Telegram-канале она показала видео с тренировки.

«Пятьдесят минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена. Выбранный для постановки трек уже давно на репите, и каждый раз, когда я его слышу, я хочу поскорее бежать на лед. Надеюсь, вы ждете моего выступления так же сильно, как и я», — написала спортсменка.

Александра меньше месяца назад стала матерью: 6 августа у нее и Макара Игнатова родился сын Михаил. Несмотря на это, фигуристка не перестала вести активный образ жизни и вскоре после родов снова стала появляться на публике.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но сезон не продолжила.

Ранее Трусова показала кадры первой фотосессии с новорожденным сыном.