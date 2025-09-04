На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семак рассказал о новом руководителе «Зенита»

Семак: председатель правления «Зенита» Зырянов знает, что нужно команде
true
true
true
close
ФК «Зенит»

Бывший футболист «Зенита», а ныне председатель правления клуба Константин Зырянов знает, что нужно команде. Об этом журналистам заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся. Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьезных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Зырянов ранее был советником главы правления клуба Александра Медведева. В конце августа они поменялись постами. Экс-футболист после назначения высказался о главном тренере команды.

«Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените», вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные, хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся», — заявил он «Матч ТВ».

Константин Зырянов — воспитанник пермского футбола. За петербургскую команду он выступал с 2007 по 2017 год, трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, когда будет введен новый лимит на легионеров в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами