На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда будет введен новый лимит на легионеров в РПЛ

Дегтярев: вижу формат лимита на легионеров «5+10» к 2028 году
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вновь высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). На спортивной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, когда должен быть введен новый формат.

«Я вижу формат «5+10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это всё разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — заявил Дегтярев.

Он констатировал, что текущий лимит на легионеров (13 в заявке и восемь — одновременно на поле — «Газета.Ru») является излишне мягким. Потому стоит цель довести число иностранных футболистов на поле до пяти, а в заявке их должно быть не более 10.

По словам министра, такое ограничение можно было бы установить и в нынешнем сезоне, но ведомство пошло навстречу клубам лиги. Он анонсировал собрание руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов в министерстве 9 сентября.

«Будет обстоятельный разговор на эту тему», — пообещал он.

Ранее Дегтярев заявил об амбициозных планах на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами