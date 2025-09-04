Стало известно, когда будет введен новый лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вновь высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). На спортивной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, когда должен быть введен новый формат.

«Я вижу формат «5+10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это всё разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — заявил Дегтярев.

Он констатировал, что текущий лимит на легионеров (13 в заявке и восемь — одновременно на поле — «Газета.Ru») является излишне мягким. Потому стоит цель довести число иностранных футболистов на поле до пяти, а в заявке их должно быть не более 10.

По словам министра, такое ограничение можно было бы установить и в нынешнем сезоне, но ведомство пошло навстречу клубам лиги. Он анонсировал собрание руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов в министерстве 9 сентября.

«Будет обстоятельный разговор на эту тему», — пообещал он.

