«Это шок»: бывший игрок СКА рассказал о реакции на увольнение Ротенберга

Увольнение Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского СКА стало шоком для нападающего Михаила Григоренко. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

«Если честно, был шок, что Ротенберга уволили. После вылета СКА ведь был тур сборной. Мы с Романом Борисовичем разговаривали, он строил планы на следующий сезон. Обсуждали сборы, над чем надо работать. Но это хоккей, это жизнь, никто от увольнений не застрахован», — констатировал Григоренко.

Михаил в это межсезонье перешел в челябинский «Трактор». Он объяснил, почему это произошло, несмотря на то что у него оставалось еще три сезона по контракту с питерскими армейцами.

«Оказалось, что я нужен, но не так сильно, как я рассчитывал. Стали искать другие варианты. Если бы СКА хотел меня сохранить, то не стал бы меня отпускать по обоюдному согласию. А так получилось из серии «не хочешь, ну и не надо», — рассказал хоккеист.

Роман Ротенберг возглавлял команду из Санкт-Петербурга с 2022 по 2025 год. До этого он был вице-президентом клуба. На посту главного тренера его сменил Игорь Ларионов.

