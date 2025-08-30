В «Шанхай Дрэгонс» ведут переговоры о переименовании «СКА-Арены»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» ведет переговоры о новом названии «СКА-Арены», на которой клуб будет проводить свои домашние матчи, передает ТАСС.

«Ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом», — рассказали в пресс-служба клуба.

До 2025 года клуб «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». «Куньлунь» выступал в КХЛ с 2016 года, представляя Китай. За девять сезонов команда лишь один раз попала в плей‑офф, когда в первом сезоне в первом же раунде уступила «Металлургу» (1–4 в серии).

Регулярный сезон нового сезона КХЛ начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между командами «Локомотив» и «Трактор». Чемпионский титул защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив» из Ярославля. Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

