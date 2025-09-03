На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Было страшно»: тренер чемпиона России об атаке БПЛА на Сочи

Тренер фигуриста Дикиджи Татауров рассказал об атаке БПЛА на Сочи
Александр Вильф/РИА Новости

Олег Татауров, тренер действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи, рассказал об ощущениях во время атаки украинских БПЛА на нефтебазу в Сочи прошедшим летом. Его слова приводит RT.

В Сочи фигуристы проводили предсезонный сбор.

«На самом деле было страшно. Дроны летали прямо над морем, взрывались, все это — прямо у нас на глазах. Дети стали пытаться звонить родителям, и надо было не только организовывать эвакуацию в убежище, но и как-то эту панику останавливать. К счастью, все обошлось», — поделился он.

3 августа в Сочи в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался пожар на нефтебазе. Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале уточнил, что загорелся резервуар с топливом.

В Сочи сборы проводит также Петр Гуменник. Оба фигуриста — и Дикиджи, и Гуменник — получили нейтральные статусы от Международного союза конькобежцев (ISU). Это позволит основному фигуристу (Гуменнику) выступить на квалификационном турнире зимних Олимпийских игр — 2026, Дикиджи стал запасным.

Ранее Яна Рудковская заявила о своем вкладе в фигурное катание.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
