На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«За пять лет немало вышло»: Рудковская заявила о своем вкладе в фигурное катание

Рудковская заявила, что многое сделала для фигурного катания
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская по следам своего скандального интервью Евгении Медведевой заявила, что многое сделала для фигурного катания. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Тут на днях посчитала — за пять лет немало вышло, чего скромничать. Построила с мужем две ледовые арены в Москве и Подмосковье. И все прилегающие к ним объекты. Отвечаю за развитие наших школ «Ангелы Плющенко», которым в этом году исполнилось восемь лет», — напомнила Рудковская.

Она подчеркнула, что ей тяжело дается работа генеральным директором школ фигурного катания, хоть она и получает от этого удовольствие. По словам продюсера, она вкладывает личные средства в детский и юношеский спорт.

«Больше 20 ледовых шоу создала и спродюсировала за 15 лет . За это время их посмотрели больше 7 миллионов человек в самых разных уголках мира. Ну как будто бы право-то у меня есть, не так ли, друзья?» — задалась вопросом Рудковская.

В интервью Медведевой она выразила мнение, что тренер Этери Тутберидзе «ничего не добилась в спорте». В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ей «стыдно за Яну».

Ранее Рудковская ответила на критику от Тарасовой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами