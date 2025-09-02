«За пять лет немало вышло»: Рудковская заявила о своем вкладе в фигурное катание

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская по следам своего скандального интервью Евгении Медведевой заявила, что многое сделала для фигурного катания. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Тут на днях посчитала — за пять лет немало вышло, чего скромничать. Построила с мужем две ледовые арены в Москве и Подмосковье. И все прилегающие к ним объекты. Отвечаю за развитие наших школ «Ангелы Плющенко», которым в этом году исполнилось восемь лет», — напомнила Рудковская.

Она подчеркнула, что ей тяжело дается работа генеральным директором школ фигурного катания, хоть она и получает от этого удовольствие. По словам продюсера, она вкладывает личные средства в детский и юношеский спорт.

«Больше 20 ледовых шоу создала и спродюсировала за 15 лет . За это время их посмотрели больше 7 миллионов человек в самых разных уголках мира. Ну как будто бы право-то у меня есть, не так ли, друзья?» — задалась вопросом Рудковская.

В интервью Медведевой она выразила мнение, что тренер Этери Тутберидзе «ничего не добилась в спорте». В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что ей «стыдно за Яну».

Ранее Рудковская ответила на критику от Тарасовой.