Норвежский игрок требовал у «Динамо» выдать шлем от атак украинских беспилотников

Норвежский футболист Матиас Норманн требовал у московского «Динамо» выдать ему шлем от атак украинских беспилотников на Москву в 2023 году. Об этом сообщили адвокаты клуба «Аль-Раеда» в Спортивном арбитражном суде (CAS), о чем пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению адвокатов, именно так «Динамо» должно было защитить игрока от атак БПЛА на «Москву-Сити». Также в CAS юристы доказывали, что «в Москве по улицам ездят танки», а «игроков «Динамо» забирают на фронт», что и послужило причиной перехода футболиста в «Аль-Раед».

CAS не принял такую аргументацию. Норманна обязали выплатить €0,1 млн «Динамо» и €2,9 млн «Ростову»

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

