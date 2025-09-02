На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвежский игрок требовал у «Динамо» выдать шлем от атак украинских беспилотников

Экс-игрок «Динамо» Норманн требовал у клуба шлем для защиты от атак БПЛА
true
true
true
close
Global Look Press

Норвежский футболист Матиас Норманн требовал у московского «Динамо» выдать ему шлем от атак украинских беспилотников на Москву в 2023 году. Об этом сообщили адвокаты клуба «Аль-Раеда» в Спортивном арбитражном суде (CAS), о чем пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению адвокатов, именно так «Динамо» должно было защитить игрока от атак БПЛА на «Москву-Сити». Также в CAS юристы доказывали, что «в Москве по улицам ездят танки», а «игроков «Динамо» забирают на фронт», что и послужило причиной перехода футболиста в «Аль-Раед».

CAS не принял такую аргументацию. Норманна обязали выплатить €0,1 млн «Динамо» и €2,9 млн «Ростову»

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

Ранее появилась информация, что тренер Жозе Моуринью готов приехать в РПЛ за €20 млн за сезон.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами