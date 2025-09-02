На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Особенный» тренер Моуринью готов приехать в РПЛ за €20 млн за сезон

«КБ Телега»: Моуринью может возглавить клуб РПЛ, он потребовал €20 млн за сезон
Reuters

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация об этом появилась в Telegram-канале «КБ Телега».

Указано, что ряд посредников провели переговоры с тренером. Требования Моуринью — €20 млн на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт. При этом не указано, какой именно клуб может возглавить португалец.

27 августа 2025 года «Фенербахче» под руководством Моуринью не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей португальской «Бенфике» (0:1). Через два дня клуб официально объявил о расторжении контракта с португальским специалистом.

Прозвище появилось во время первой пресс-конференции Моуринью в «Челси».

«Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, ведь я чемпион Европы и, думаю, я особенный», — сказал тогда тренер.

«Спартак», который сейчас тренирует сербский специалист Деян Станкович, идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 баллов. В седьмом туре национального первенства красно-белые сыграли в Москве с Сочи. Матч, который состоялся 30 августа, завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

Ранее «Спартаку» посоветовали назначить «особенного» Моуринью.

Футбол. Чемпионат России
