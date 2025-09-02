«Без дискриминации»: на саммите ШОС призвали допускать спортсменов к соревнованиям

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была принята Тяньцзинская декларация. В ней, в частности, уделяется внимание положению атлетов на международной арене.

«Государства-члены, стремясь к углублению сотрудничества в сфере спорта, отметили важность устранения преград, препятствующих участию в спортивных соревнованиях. Крупные международные спортивные состязания должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости без дискриминации по любому признаку», — цитирует текст документа пресс-служба Олимпийского комитета России.

В декларации также сказано, что страны-члены ШОС продолжат проработку вопроса создания Ассоциаций спортивных организаций ШОС и рабочей группы по физической культуре и спорту. Участники саммита обсудили возможность проведения в России соревнований, куда будут приглашены спортсмены из стран организации. Кроме того, отмечено предложение о проведении Открытого кубка ШОС в 2026 году. Делегации стран, участвующих во встрече формата «ШОС плюс» получили приглашение Владимира Путина на форум «Россия – спортивная держава», который в этом году пройдет 5-7 ноября в Самаре.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Отдельные из них могут подавать заявки на выступление в нейтральном статусе.

