В Госдуме рассказали, может ли Россия провести альтернативные Олимпийские игры

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия не сможет провести альтернативную Олимпиаду, передает «ВсеПроСпорт».

«К сожалению, не провести нам соревнования такого же уровня, как Олимпиада, чтобы собрать всех лучших спортсменов мира. Кто-то приедет, но явно не очень много стран. Для чего это тогда нужно?» — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Олимпиаду сравнили с политическим шабашом.