Жизнь ничему не учит: пойманного на допинге украинца лишили водительских прав

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик лишился водительских прав на полгода. Об этом сообщает Standart.

По информации издания, футболист был задержан сотрудниками полиции за превышение скорости. Более того, им даже пришлось догонять нарушителя. Отмечается, что за последние полтора года Мудрик набрал 13 штрафных баллов.

В Англии действует балльная система для тех, кто нарушает ПДД. Если в течение трех дет водитель набирает 12 штрафных очков, то теряет права. Коснулось это и Михаила, который также получил штраф на сумму свыше ₤1000.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в 2023 году за €70 млн, подписав восьмилетний контракт. В декабре прошлого года стало известно, что он провалил допинг-тест, Он прошел проверку на полиграфе, позже подтвердив, что его проба дала положительный результат. При этом футболист утверждал, что не применял запрещенные препараты намеренно. На данный момент он временно отстранен. В клубе не теряют надежды, что он скоро сможет вернуться на поле.

Ранее «Челси» внес Мудрика в заявку на сезон.