Отстраненный за допинг украинcкий футболист попал в заявку «Челси» на сезон

Отстраненный за допинг украинец Мудрик попал в заявку «Челси» на сезон

На официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ) появилась заявка лондонского «Челси», в которую включен украинский футболист Михаил Мудрик, дисквалифицированный за допинг.

Мудрик появился в заяке без игрового номера, поскольку футболка с номером 10, которую он носил ранее, была отдана Коулу Палмеру.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может отсудить у украинского футболиста €89 млн.