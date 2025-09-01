Легенда ЦСКА: «Из кого собирать сборную? Одни бразильцы»

Бывший футболист московского ЦСКА заявил, что ему неинтересно смотреть матчи сборной России. Причины он назвал порталу Vprognoze.ru.

«Да и к тому же, из кого сейчас сборную собирать? В Питере играют бразильцы, в ЦСКА бразильцы, в Краснодаре бразильцы, в «Спартаке» бразильцы. В советское время у нас было три человека на позицию минимум, конкуренция бешеная. А сейчас?» – задался вопросом Пономарев.

Он указал, что вызов в национальную команду Александра Головина и Алексея Миранчука, играющих в зарубежных чемпионатах, не является аргументов, поскольку больше интересных футболистов в сборной нет. Хотя, по мнению ветерана, могут со временем раскрыться Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Но, считает Пономарев, этого недостаточно.

Сборная России осенью проведет несколько товарищеских матчей. Серию игр она начнет 4 сентября домашней встречей с Иорданией. А 7 сентября на выезде подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Катара. Также запланированы матчи с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Ранее Карпин назвал позором игру с махачкалинским «Динамо».