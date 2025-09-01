Карпин назвал позором игру с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что считает позором игру своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

По его словам, при этом если оценивать весь стартовый отрезок чемпионата, то его назвать позорным нельзя

«То, что в семи турах — нет [не позор], что сегодня — да [позор]» — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске 31 августа, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

