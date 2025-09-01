Провалившая гендерный тест боксерша обратилась в CAS

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, спортсменка запросила разрешение на право выступить на чемпионате мира, который пройдет в Ливерпуле 4-14 сентября, без прохождения гендерного теста. Ее апелляция отклонена до слушаний.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее Хелиф опровергла слухи о завершении карьеры.