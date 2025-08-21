Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла слухи о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф из Алжира в своих социальных сетях опровергла слухи о приостановке спортивной карьеры.

«Новости о моем уходе из бокса не являются правдой и основаны исключительно на заявлениях человека, который, я считаю, предал доверие и страну. Слухи распространяются лишь для того, чтобы помешать моей спортивной карьере. Я всегда буду предана спорту и своей родине», — заявила Хелиф.

20 августа бывший менеджер спортсменки Нассера Йесфаха заявил, что Хелиф завершает карьеру.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в IBA призвали Хелиф вернуть золото Олимпиады.