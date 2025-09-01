В Федерации альпинизма России назвали варианты спасения Наговициной

Член Федерации альпинизма РФ, редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о вариантах спасения застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянки Натальи Наговициной.

По ее словам, спасти женщину могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужиков», но их не было на месте происшествия. Пиунова допустила, что при наличии денег и друзей их можно было бы собрать. Так было в прошлом году с альпинистом Евгением Глазуновым, пропавшим без вести во время соло-восхождения на вершину Аксу.

«Возможно, сразу после срыва ее (Наговицину. — «Газета.Ru») можно было убедить сползти до обелиска (скальный участок на высоте 7000 метров — «Газета.Ru») и оставить там ждать спасателей», — написала эксперт.

Она пояснила, что там можно было бы переждать непогоду. Кроме того, там есть поле, куда теоретически мог бы сесть еврокоптер. И больше шанс, что туда кто-то доберется.

Пиунова добавила, что сразу можно было искать вертолет и пилотов с опытом полетов на высоте 7 тыс.м.

«А, возможно, когда ты идешь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей, с минимальным пакетом, то нужно четко понимать, что рассчитывать тебе придется только на себя. И выбирать маршруты по силам, а не по амбициям. Аминь», — заключила член Федерации альпинизма.

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

