«В таком состоянии нельзя идти в горы». Могла ли Наговицина сама спуститься c пика Победы?

У застрявшей на пике Победы в Киргизии Натальи Наговициной был шанс на спасение, если бы она попыталась спуститься сама, несмотря на травму, заявил глава комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко. О том, что думают об этом другие альпинисты — в материале «Газеты.Ru».

«Примотал ледоруб и пошел»

Альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, могла бы спастись, если бы попыталась спуститься самостоятельно. Об этом aif.ru заявил председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

«Она сломала лодыжку. Я тоже однажды сломал лодыжку, как и Наталья. Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль», — рассказал альпинист.

Однако его точку зрения не разделяет вице-президент ФАР Александр Пятницин. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он назвал спуск с поломанной ногой — бредом.

«Но нужно понимать болевой порог человека <...> С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули <...> Более того, во время спасательных работ погибали люди. И не один раз», — напомнил он.

«Двигались они очень медленно»

Наговицина могла отправиться на пик Победы уже со сломанной ногой, заявил в интервью порталу msk1.ru альпинист Александр Ищенко.

«Я думаю, что никакой нормальный гид бы не пошел с человеком, который два месяца назад пережил двойной перелом <...> В таком состоянии нельзя идти в горы. Меня это возмущает, особенно зная, что человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору», — заявил Ищенко.

В свою очередь альпинист Баир Батуев, пострадавший при попытке спасения Наговициной, сообщил, что ее группа шла очень медленно.

«Мы ее видели на склоне горы. Они как раз поднимались вверх. Я не могу ничего сказать про ее акклиматизацию или физическое состояние на тот момент, просто не знаю. Но двигались они очень медленно», — приводит его слова РИА Новости.

Попытки спасения

Телеведущая Виктория Боня в своем Telegram-канале сообщила, что пыталась организовать спасение альпинистки и оплатить для этого вертолет, но план сорвался.

«Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров <...> вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя», — отметила Боня.

Баир Батуев считает, что Наговицина могла оставаться в живых еще около пяти дней после своего перелома.

«С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. <...> Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация», — приводит его слова ТАСС.

Что говорят российские власти

29 августа в пресс-службе МЧС России сообщили «Газете.Ru», что спасательные операции в других странах проводятся только по распоряжению правительства и президента России, которого не было.

Это подтвердил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом отметив, что экстренные службы двух стран «координируют свои действия».

«Российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС, имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями. Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки. Получена определенная информация с дрона. Поэтому эта информация, она общедоступна. Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», — сказал он.

Пик Победы

Альпинистка Наталья Наговицина оказалась заблокирована на высоте 7200 м после того, как 12 августа сломала ногу во время спуска. Ее напарник Роман Мокринский сумел добраться до штурмового лагеря и вызвать помощь. Впоследствии он был эвакуирован в Россию и сейчас находится в больнице с обморожениями и другими травмами.

Спустя 11 дней спасательная операция была приостановлена из-за тяжелых погодных условий и ранения руководителя экспедиции. В МЧС Киргизии заявили, что Наговицина, скорее всего, погибла.

26 августа сын альпинистки Михаил настаивает, что его мать жива. Он обратился к главе Следственного комитета, генпрокурору и МИД России с просьбой подключиться к спасению и организовать аэроразведку с помощью дронов для возобновления поисков.

30 августа «Известия» сообщили, что перед восхождением Наговицина подписала расписку, которая снимает ответственность с турфирмы в случае ЧП не по вине компании.