Известный российский альпинист пропал без вести во время восхождения на Аксу в Киргизии

Известный российский альпинист Евгений Глазунов пропал без вести во время соло восхождения на вершину Аксу. Об этом сообщает портал Mountain.ru.

За плечами 37-летнего альпиниста опыт сложнейших технический восхождений высших категорий сложности (5a, 5b, 6a, 6b). В горах Киргизии Глазунов совершал соло восхождение по маршруту Чаплинского. Он смог вылезти на гребень и начал спуск по линии подъема из-за непогоды. При подъеме он оставлял спусковые петли для возвращения назад.

Последний раз связь с альпинистом была три дня назад, в 15:00. Он передал, что находится в районе «Креста» (известный ориентир на горе) и продолжает спуск. Это было более 70 часов назад.

Все это время в районе плохая погода, нет видимости, и снегопад.

Ближайшие друзья Глазунова из Иркутска вылетают в район для поисковый экспедиции. Также необходим вертолет для облета горы. Идет сбор средств.

Пик Аксу имеет высоту 5355 метров, он представляет собой уникальный скальный пик, который являлся одной из главных «супер стен» бывшего СССР. Географически гора расположена в районе ущелья Ляйляк, в горах Памиро-Алая (Туркестанский хребет). Этот район известен как один из самых сложных и интересных для стеновых восхождений.

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