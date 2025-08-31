Футболисту «Акрона» Дзюбе рассекли голову ногой во время матча с «Балтикой»

Футболист калининградской «Балтики» Кевин Андраде в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) рассек шипами голову футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе.

Дзюба смог продолжить игру, ему заклеили голову пластырем. Андраде за этот фол отделался желтой карточкой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Балтика» ведет в середине первого тайма со счетом 1:0.

24 августа московский ЦСКА обыграл «Акрон» в матче РПЛ. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1. После этого форвард обратился к руководству тольяттинского клуба при помощи СМИ и попросил усилить команду, указав на ее неконкурентоспособность.

После этого высказывания Дзюба не был включен в заявку «Акрона» на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Локомотивом» (0:2). Гольдман в своем комментарии подчеркнул, что эти события не связаны друг с другом, и в заявку на другие матчи этого турнира Дзюба также включен не был.

Ранее стало известно, есть ли у Дзюбы конфликт с руководством «Акрона».