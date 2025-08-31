31 августа 2025, 13:30 Обновлено: 31 августа 2025, 13:40 Спорт Размер текста А А А Гол на второй минуте и кровь Дзюбы: «Акрон» уступает «Балтике». LIVE Футбол. РПЛ, 7 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Артем Дзюба в составе «Акрона» ФК «Акрон» Тольятти

В рамках 7 тура РПЛ тольяттинский «Акрон» дома играет с «Балтикой». Калининградцы в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока идут на пятом месте, всего на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 7-й тур 1-й тайм 31 августа 13:30 Акрон Тольятти, Россия 0 : 1 Балтика Калининград, Россия 2' Андраде Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия