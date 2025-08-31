Дзюба после навеса бьет травмированной головой — ничего боится! Но Бориско забирает мяч!
Теперь издалека пальнул Марадишвили — мяч после рикошета улетел на угловой.
Марадишвили низом пробил из пределов штрафной — в руки Бориско.
С Дзюбой все в порядке, игра продолжается, а Андраде отделался предупреждением.
И тут же Андраде получает желтую! Он сзади приобнял Дзюбу, а потом высоко поднял ногу и попал Артему по лицу! Рассечение у лидера «Акрона»! А VAR наверняка проверит эпизод на возможную красную.
Едва игра началась, и уже забивает «Балтика»! Гости разыграли угловой, Саусь навесил во вратарскую и Андраде головой отправил мяч в сетку!
ГОЛ!!!
Поехали! Главный судья — Ян Бобровский.
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Савичев, Кузьмин, Марадишвили, Лончар, Шершов, Болдырев, Дзюба.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Хиль.
Игра начнется в 13:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча «Акрон» — «Балтика».