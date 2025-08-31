На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гол на второй минуте и кровь Дзюбы: «Акрон» уступает «Балтике». LIVE

Футбол. РПЛ, 7 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград). ОНЛАЙН

close

Артем Дзюба в составе «Акрона»

ФК «Акрон» Тольятти
В рамках 7 тура РПЛ тольяттинский «Акрон» дома играет с «Балтикой». Калининградцы в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока идут на пятом месте, всего на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 7-й тур
1-й тайм
31 августа 13:30
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 1
Балтика
Калининград, Россия
2' Андраде
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

2' Андраде 6' Андраде

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Дзюба после навеса бьет травмированной головой — ничего боится! Но Бориско забирает мяч!

'18

Теперь издалека пальнул Марадишвили — мяч после рикошета улетел на угловой.

'13

Марадишвили низом пробил из пределов штрафной — в руки Бориско.

'9

С Дзюбой все в порядке, игра продолжается, а Андраде отделался предупреждением.

'6

И тут же Андраде получает желтую! Он сзади приобнял Дзюбу, а потом высоко поднял ногу и попал Артему по лицу! Рассечение у лидера «Акрона»! А VAR наверняка проверит эпизод на возможную красную.

'3

Едва игра началась, и уже забивает «Балтика»! Гости разыграли угловой, Саусь навесил во вратарскую и Андраде головой отправил мяч в сетку!

'2

ГОЛ!!!

'1

Поехали! Главный судья — Ян Бобровский.

13:25

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Савичев, Кузьмин, Марадишвили, Лончар, Шершов, Болдырев, Дзюба.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Хиль.

13:20

Игра начнется в 13:30 мск.

13:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча «Акрон» — «Балтика».

