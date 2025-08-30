Стало известно, есть ли у Дзюбы конфликт с руководством «Акрона»

У российского нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы нет никакого конфликта с руководством после его резких высказываний. Об этом заявил в комментарии «Матч ТВ» представитель игрока Леонид Гольдман.

«Дзюба — большая личность в российском футболе, он сказал то, что посчитал нужным. Но это не значит, что его тут же наказали и лишили места в составе. Состоялся диалог у всех сторон, они друг друга услышали и дальше продолжают работать на благо «Акрона». Надеюсь, победы придут в самое ближайшее будущее», — заявил Гольдман.

24 августа московский ЦСКА обыграл «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1. После этого форвард обратился к руководству тольяттинского клуба при помощи СМИ и попросил усилить команду, указав на ее неконкурентоспособность.

После этого высказывания Дзюба не был включен в заявку «Акрона» на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Локомотивом» (0:2). Гольдман в своем комментарии подчеркнул, что эти события не связаны друг с другом, и в заявку на другие матчи этого турнира Дзюба также включен не был.

Ранее ветеран сборной России призвал Дзюбу не обсуждать со СМИ проблемы «Акрона».