Олимпиаду сравнили с политическим шабашом

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI заявил, что Олимпийские игры больше не являются праздником спорта.

По его словам, у него нет понимания, при каких обстоятельствах российские атлеты смогут полноценно вернуться в олимпийскую семью.

«Сейчас Олимпиада – это какой-то политический шабаш. Превратили спорт в абсолютную политику, Конца-краю сейчас не вижу. И не понимаю, какие предпосылки должны произойти, чтобы нас начали с радостью обратно принимать» — сказал Жулин.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Камиле Валиевой.