Призер Олимпиады о пропавшем в Босфоре пловце: не понимаю таких людей

Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова высказалась о пропаже россиянина Николая Свечникова во время заплыва в Босфоре, заявив, что не понимает таких людей, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не понимаю этих людей. Понимаю, они подписывают бумаги, мы тоже что-то похожее подписываем периодически. Но переплывать Босфор — лично я бы спросила, зачем мне это надо. Я люблю комфорт», — сказала Ефимова.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее организаторы заплыва в Турции усилили безопасность после исчезновения россиянина.