Организаторы заплыва в Турции усилили безопасность после исчезновения россиянина

Организаторы заплыва через пролив Дарданеллы усилили меры безопасности после пропажи российского пловца Николая Свечникова. Об этом пишет газета Hürriyet.

«После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно», — сказано в материале.

Кроме того, на спортсменов надели специальные буи, чего не требовали на предыдущих стартах. Также из-за течения организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи Свечникова.