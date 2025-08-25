«Ни спасателей, ни медосмотра». Пропажу российского пловца заметили через 8 часов после заплыва

Российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников пропал во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Впервые плыл такую дистанцию

Ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции, в нем приняли участие спортсмены из 81 страны. Российский пловец оказался единственным из трех тысяч участников, не пришедшим к финишу.

По информации SHOT, Николай Свечников прилетел в Стамбул 23 августа. Заплыв начался на следующий день около 9 утра. Участники прыгали в воду с кораблей, им предстояло проплыть 6,5 км. Сообщается, что россиянин вместе со своими учениками стартовал с третьего судна. Друг Свечникова заявил, что спортсмен ранее плавал на открытой воде лишь по 1-2 км.

«Он в плавании с пяти лет. Уж кто-кто, а Николай должен был доплыть. Мы с ним общались за сутки до пропажи, я ему сказал: «Ты, главное, доплыви». Он ответил мне: «Доплыву, что мне делать?!» — рассказал мужчина RT.

«До пяти утра объездила весь Босфор от и до»

Информация о том, когда была обнаружена пропажа спортсмена, разнится. Telegram-канал Mash утверждает, что заплыв завершился в 14:00, но лишь восемь часов спустя организаторы заметили отсутствие одного из участников. Источник добавляет, что береговая охрана приступила к поискам, однако, согласно местному законодательству, в полицию можно обратиться лишь спустя сутки.

По данным Sport Baza, о пропаже Свечникова стало известно около 19:00. Родные Николая сразу же связались с полицией и с надзорными органами, на что им посоветовали «ждать утра».

«Тогда мне пришлось поехать в отдел полиции и потребовать разбирательств. Там мне сказали, что поисковые работы ведутся, утром вам все сообщим.

Я до пяти утра объездила весь Босфор от и до. Никаких следов массовых поисковых работ нет. Никакой информации не сообщают»,

— заявила родственница пловца Алена.

В Стамбул должна прибыть супруга Николая. Родственники утром 25 августа начали самостоятельные поиски. Местные жители сообщили им, что ночью на воде не было спасательных катеров.

Проблемы с безопасностью на заплыве

По словам участников заплыва, процедуры, которые должны быть обязательными при организации такого мероприятия, оказались формальными. Медосмотра фактически не было: «мы мимо проходили, возможно, визуально осмотрели, и все». Сообщения о том, что врачи не выявили у Свечникова никаких проблем со здоровьем, вызывают вопросы.

Условия заплыва также были непростыми. Изначально он был отложен из-за сильного дождя и тумана. Поднялись волны. Кроме того, уже после финиша многие жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагалось. Некоторым участникам во время заплыва становилось плохо, и их спасали дайверы. Но и эта информация противоречива, поскольку, по ряду свидетельств, спасательных шлюпок на воде не было.

Версии случившегося

Другие спортсмены, участвовавшие в заплыве, предполагают, что Свечников мог выбиться из сил, либо у него случилось судорога. По другой версии, его могло унести течением на другой берег.

Некоторые пловцы заявили, что видели похожего человека, плывущим на спине. При этом знакомый Николая, стартовавший вместе с ним, потерял его из виду через 500-600 метров.

Многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко уверен, что для опытного спортсмена подобный заплыв не мог стать проблемой.

«Пловец он опытный, тренер, мастер спорта. Для любительского заплыва его квалификации было более чем достаточно, чтобы проплыть туда‑обратно, и так раз десять, даже не напрягаясь. Течение в этом году было очень слабым. Поэтому о каких‑то там подводных течениях, о которых рассказывают в каких‑то изданиях, смешно слушать. <...>

Человек не финишировал, вещи из камеры хранения не забрал, на связь не выходил, ну, скорее всего, какой‑то несчастный случай, и не связанный, скорее всего, с историями, с течениями, с какими‑то спортивными моментами»,

— сказал Безрученко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в это время в Турции вода теплая. И сам заплыв легкий, поскольку обычно проходит по течению. Эксперт допустил, что дело могло быть в сложностях со здоровьем, однако сложно утверждать наверняка, потому что достоверно неизвестно о подобных проблемах.

«Тяжело сказать, что могло произойти, но заплыв был не экстремальный и без серьезных нагрузок. Температура воды была нормальная, никаких серьезных внутренних подводных течений — все это ерунда и рассказы. Плавают каждый год по 2–3 тысячи любителей, и все получают удовольствие», — констатировал Безрученко.