«Тяжело будет»: легенда ЦСКА о лидерстве клуба в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, от чего зависит успех армейского клуба в текущем сезоне, и подчеркнул, что сейчас клуб выглядит конкурентоспособным.

«Судя по игре на сегодняшний момент, ЦСКА конкурентоспособен. Что будет в дальнейшем — будем смотреть, болеть, переживать. Тяжело будет ЦСКА, потому что играют практически одним составом. Усиления как таковые приобретаются, но пока нужной отдачи нет от этих усилений. И будет ли в дальнейшем, никто не знает. Но сегодня все зависит от игры в середине поля, насколько хватит [Ивана] Облякова, [Матвея] Кисляка, [Матеуса] Алвеса. Как только они начинают уставать, у ЦСКА начинаются проблемы с удержанием мяча, с продвижением его вперед, естественно, это все сказывается на обороне. Насколько хватит их, настолько хватит и ЦСКА в лидерах нашего футбола», — отметил он.

Также Масалитин высказался о предстоящем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором ЦСКА сразится с «Краснодаром».

«Краснодар» — наш чемпион. Все лидеры сохранились, добавились качественные усиления, трансферы, которые дают отдачу. На сегодняшний день «Краснодар» выгляди более сыгранной командой, более опытной. Но ЦСКА, я думаю, найдет какие-то слабые места в обороне и воспользуется этим. Потому что армейцы создают моменты и реализуют их, что самое главное. Не знаю, [на чью победу поставить], но буду болеть за ЦСКА. Буду болеть за хороший футбол. Если команда будет показывать хороший футбол и проиграет... В футболе все возможно. Но очень бы хотелось, чтобы ЦСКА отобрал очки у «Краснодара», — заключил экс-игрок.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Быки» после шести туров возглавляют турнирную таблицу, набрав 15 очков. Армейцы идут на второй позиции, отставая от соперника на один балл.

