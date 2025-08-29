На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА расстался с нападающим

ЦСКА отдал в аренду «Крыльям Советов» нападающего Гайча
close
Официальный сайт ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба волжан на своем официальном сайте.

Футболист пополнил состав зелено-бело-синих на правах аренды, которая продлился до конца текущего сезона. За «Крылья» Гайч будет выступать под 38-м номером.

26-летний Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году за €8,5 млн. С тех пор он забил всего один гол в Российской премьер-лиге (РПЛ), проведя за команду 27 матчей. Футболист пять раз уходил из ЦСКА в аренду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее переход защитника из Марокко в «Спартак» заблокировали.

