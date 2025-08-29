Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Овечкин заявил, что не планирует в ближайшее время завершать хоккейную карьеру

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Psychologies заявил, что будет продолжать карьеру игрока по окончании текущего сезона.

По его словам, после окончания контракта с «Кэпс» в 2026 году он может еще некоторое время продолжить выступать.

«Понимаю, что хоккей не вечен, но сейчас я об этом не думаю», — заявил хоккеист.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

