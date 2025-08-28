В НХЛ отреагировали на новость об ультиматуме Швеции и Финляндии из-за России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что шведы и финны были согласны на участие сборной России на участие в Турнире четырех наций, передает РИА Новости.

«Никакого ультиматума не было. Все стороны были согласны», — сказал Дэйли.

28 августа 2025 года появилась новость о том, что сборные Швеции и Финляндии были готовы отказаться//www.gazeta.ru/sport/news/2025/08/28/26598398.shtml от участия в Турнире четырех наций, который прошел под эгидой НХЛ в 2025 году, в случае допуска сборной России.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных Швеции и Финляндии, принимали участие национальные сборные США и Канады. В финальном матче канадская команда под руководством Джона Купера оказалась сильнее сборной США. Решающая встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 3:2.

Ранее в НХЛ связали возможное участие России в Кубке мира с политической ситуацией.