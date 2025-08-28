На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НХЛ отреагировали на новость об ультиматуме Швеции и Финляндии из-за России

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: никакого ультиматума из-за России не было
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что шведы и финны были согласны на участие сборной России на участие в Турнире четырех наций, передает РИА Новости.

«Никакого ультиматума не было. Все стороны были согласны», — сказал Дэйли.

28 августа 2025 года появилась новость о том, что сборные Швеции и Финляндии были готовы отказаться//www.gazeta.ru/sport/news/2025/08/28/26598398.shtml от участия в Турнире четырех наций, который прошел под эгидой НХЛ в 2025 году, в случае допуска сборной России.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных Швеции и Финляндии, принимали участие национальные сборные США и Канады. В финальном матче канадская команда под руководством Джона Купера оказалась сильнее сборной США. Решающая встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 3:2.

Ранее в НХЛ связали возможное участие России в Кубке мира с политической ситуацией.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами