Застрявшую альпинистку Наговицину обвинили в халатности

Челябинский альпинист Александр Ищенко в интервью «Москве Онлайн» заявил, что застрявшая в горах Киргизии Наталья Наговицина совершила восхождние со сломанной ногой.

По его словам, спортсменка подставила остальных членов туристической группы, не уведомив их об этом.

«Я думаю, что никакой нормальный гид бы не пошел с человеком, который два месяца назад пережил двойной перелом. Это же не поход просто выходного дня. В таком состоянии нельзя идти в горы. Меня это возмущает, особенно зная, что человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору», — заявил Ищенко.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

Ранее Россия выразила соболезнования семье итальянца, пытавшегося спасти Наталью Наговицину.