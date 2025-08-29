Россия выразила соболезнования семье пытавшегося спасти Наговицину итальянца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции выразила соболезнования семье пытавшегося спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину итальянца Луки Синигальи. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Синигалья проявил благородство и смелость, отправившись на помощь россиянке.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким итальянца. Мы восхищаемся силой духа и мужества этого человека, который отдал жизнь «за други своя», как написано в Священном Писании», — заявила Захарова.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее сообщалось, что МВД Киргизии проводит доследственную проверку произошедшего с Натальей Наговициной.