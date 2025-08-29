Чемпионка России отправилась на экстремальное шоу спустя четыре месяца после родов

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что согласилась принять участие в съемках экстремального спортивного шоу «Титаны» на ТНТ спустя четыре месяца после родов.

«Несмотря на то, что после рождения второго ребенка прошло всего четыре месяца, я полна энергии и решимости. Ребенок только придает мне вдохновения. Видела первые два сезона по телевизору, и стало интересно посмотреть на себя в совершенно другой и в то же время спортивной жизни, — сказала Хатунцева. — Моя маленькая мечта детства реализовалась — побывать в подобном шоу. В то же время я только втягиваюсь в тренировочный процесс и набираю физическую форму, и времени на подготовку было немного. Но я уверена, что справлюсь».

Хатунцева поборется за главный приз в размере 10 млн рублей. Всего в шоу примут участие 111 знаменитых спортсменов, среди которых будут чемпионы мира, а также победители и призеры Олимпийских игр.

В предыдущих сезонах шоу «Титаны» девушки никогда не попадали в финальную десятку участников. Хатунцева поставила перед собой цель показать лучшее выступление и побороться за первое место.

Кроме того, призер Олимпийских игр отметила, что ранее победителем шоу никогда не становился профессиональный спортсмен. Первый сезон выиграл каскадер Магомедрасул Рабаданов, а второй — учитель физкультуры Николай Бобылев.

«Спортсмены с олимпийским опытом каждый раз в шоу останавливались в шаге от победы: в прошлом году лыжник Никита Крюков стал вторым, до этого пловец Евгений Коротышкин — третьим. Конечно, девушкам сложнее выступать против мужчин, но я постараюсь представить наше сообщество олимпийцев лучшим образом», — пообещала Хатунцева.

Премьера нового сезона с участием велогонщицы запланирована на осень.

