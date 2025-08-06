«Настоящее чудо»: перенос Олимпийских игр обрадовал российскую чемпионку

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Токио вскоре после декретного отпуска: она родила дочь в 2019 году.

6 августа исполнилось ровно четыре года с того момента, как Хатунцева завоевала свою бронзовую награду Олимпийских игр.

«У меня была цель, и я шла к ней. К тому же Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Новость о переносе соревнований меня обрадовала, потому что дополнительный год подготовки был счастьем и самым настоящим чудом, — рассказала Гульназ Хатунцева.

— Я готовилась как бешеная. На самом деле было очень тяжело: бессонные ночи, 12 тренировок в неделю, плюс я тренировалась одна, и не было возможности посмотреть на себя на фоне других, так как соревнования отменяли друг за другом. Из-за этого еще было морально тяжело».

Призер чемпионатов Европы рассказала, как смогла вернуться на турниры после декретного отпуска.

«Свою первую гонку я проехала с любителями в Курске, и эти соревнования подбодрили меня. Я вспомнила скорость, соревновательную атмосферу и вкус победы.

С января 2021 года я начала выступать в составе команды «Марафон-Тула», начались полноценные сборы, в зимний период — выезд в теплые страны. В общей сложности у меня получилось полтора года полноценной подготовки к Олимпийским играм. И я безумно рада, что все получилось как получилось.

Я счастлива была в статусе молодой мамы привезти медаль с Олимпийских игр», — рассказала Хатунцева.

Российская спортсменка назвала медаль Олимпиады в Токио главным успехом в своей карьере.

«Олимпийские игры — это самый важный старт в карьере каждого спортсмена. Олимпийская медаль — самый ценный и главный успех в моей карьере», — подчеркнула Хатунцева.

В данный момент бронзовый призер Олимпийских игр восстанавливается после рождения второго ребенка — сына — и готовится к выступлению на чемпионате России. В будущем Хатунцева планирует отбираться на Олимпиаду в Лос-Анджелесе — 2028.

«Прошло пять месяцев с тех пор, как я снова села на велосипед и начала подготовку. Все идет хорошо, плавно вкатываюсь, набираю объем — километраж, готовлюсь к чемпионату России, который пройдет в октябре. Будет очень круто подойти в хорошей физической форме», — сказала Хатунцева.

Ранее олимпийский чемпион из России возобновил карьеру в 40 лет.