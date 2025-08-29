МВД Киргизии проводит доследственную проверку произошедшего с Наговициной

В МВД Киргизии начали доследственную проверку инцидента с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая застряла с переломом ноги на пике Победы на высоте порядка 7 км. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, по ее окончанию следственная группа даст правовую оценку случившемуся.

«В рамках доследственной проверки туристической компании, через которую осуществлялось восхождение, будет дана юридическая оценка», — рассказали в пресс-службе МВД Киргизии.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

Ранее в МЧС Киргизии сделали заявление о статусе Наговициной.