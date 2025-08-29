Тренер «Акрона» рассказал, будет ли принят новый лимит на легионеров

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о том, что в Российской премьер-лиги (РПЛ) ужесточат лимит на легионеров, передает «Чемпионат».

«Мне кажется, что этот лимит примут. Но почему до сих пор нет решения? Почему нельзя сказать? Если вынесли этот вопрос на обсуждение, решите как можно скорее и дайте нам понимание», — сказал Тедеев.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.

