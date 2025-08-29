На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Акрона» рассказал, будет ли принят новый лимит на легионеров

Тренер «Акрона» Тедеев: мне кажется, новый лимит на легионеров примут
true
true
true
close
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о том, что в Российской премьер-лиги (РПЛ) ужесточат лимит на легионеров, передает «Чемпионат».

«Мне кажется, что этот лимит примут. Но почему до сих пор нет решения? Почему нельзя сказать? Если вынесли этот вопрос на обсуждение, решите как можно скорее и дайте нам понимание», — сказал Тедеев.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.

Ранее легенда сборной России объяснил пользу ужесточения лимита на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами