Легенда сборной России объяснил пользу ужесточения лимита на легионеров

Футболист Булыкин считает, что ужесточение лимита на легионеров пойдет на пользу

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ужесточение лимита на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Можно ужесточить, я думаю, лимит, и тогда народ не будет думать так часто про трансферы. Посмотреть на «Зенит», «Краснодар», «Спартак», там всего по три россиянина играет», — сказал Булыкин.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Ране тренер клуба РПЛ выступил против ужесточения лимита на легионеров.