Спасатель оценил шансы на выживание пловца Свечникова в Босфоре

Спасатель Слизовский: шансы на выживание пловца Свечникова невелики
Старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский заявил в разговоре с ТАСС, что из-за значительной задержки с началом спасательной операции шансы российского пловца Николая Свечникова на выживание в сложившейся ситуации крайне малы.

«Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением <...>: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже», — сказал спасатель.

Поиски Свечникова в Босфоре и на прибрежной территории продолжаются уже пятый день, однако пока безрезультатно. В связи с этим Слизовский выразил серьезную озабоченность относительно его шансов на выживание.

По словам спасателя, при таком уровне судоходства и ширине пролива пловец к этому времени уже должен был оказаться на берегу или на борту судна, то есть быть найденным.

Он также отметил, что даже для опытного спортсмена малейшие обстоятельства могут обернуться трагедией: переоценка собственных сил, внезапное недомогание или внешние факторы, например столкновение с другим пловцом, способное привести к серьезной травме головы.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи Свечникова.

