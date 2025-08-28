В Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи пловца Свечникова

В НОК Турции заявили, что пропавший пловец Свечников в начале плыл с группой

Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Мурат Агджа в интервью РИА Новости заявил, что в начале дистанции заплыва через пролив Босфор пропавший пловец Николай Свечников был вместе с другими атлетами в воде.

«Свечников участвовал в заплыве вместе со своими учениками. Они рассказали, что проплыли вместе со Свечниковым некоторое расстояние», — заявил Агджа.

Заплыв состоялся 24 августа, спортсмен не финишировал, поисковая операция идет пятые сутки.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Ранее участник заплыва через Босфор рассказал, что пропавший Свечников плыл не в том направлении.