Швеция и Финляндия выставили ультиматум НХЛ из-за России

Сборные Швеции и Финляндии были готовы отказаться от участия в Турнире четырех наций, который прошел под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году, в случае допуска сборной России. Об этом рассказал журналист Фрэнк Серавалли в интервью Sportskeeda.

По его словам, руководству НХЛ пришлось принять ультиматум, чтобы не допустить нарушения целостности турнира.

«Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, их там не будет», — заявил Серавалли.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных Швеции и Финляндии, принимали участие национальные сборные США и Канады. В финальном матче канадская команда под руководством Джона Купера оказалась сильнее сборной США. Решающая встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 3:2.

