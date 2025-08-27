Губерниев рассказал о жалобе российских биатлонистов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал новую форму сборной России по биатлону.

По его словам, экипировкой недовольны сами спортсмены, которые высказывают претензии по поводу ее качества.

«Кстати, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя — полное *****! У Союза биатлонистов России контракт, менять не хотят, спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал Губерниев.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что верит в божью помощь в деле возвращения российских атлетов.