«Массово вернутся и всех победят»: Губерниев о божьей помощи для российских спортсменов

Губерниев заявил, что верит в божью помощь в деле возвращения российских атлетов

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта России и РПЦ может помочь российским атлетам на пути к возвращению на международные старты. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят», – сказал Губерниев.

Соглашение, заключенное Патриархом Кириллом и Михаилом Дегтяревым 27 августа, предусматривает утверждение и развитие в спортивном сообществе России духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие отечественных спортсменов, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

