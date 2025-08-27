На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Массово вернутся и всех победят»: Губерниев о божьей помощи для российских спортсменов

Губерниев заявил, что верит в божью помощь в деле возвращения российских атлетов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта России и РПЦ может помочь российским атлетам на пути к возвращению на международные старты. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят», – сказал Губерниев.

Соглашение, заключенное Патриархом Кириллом и Михаилом Дегтяревым 27 августа, предусматривает утверждение и развитие в спортивном сообществе России духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие отечественных спортсменов, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о своем сходстве с Дональдом Трампом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами