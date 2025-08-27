В «Спартаке» заявили о секретном оружии команды

Капитан «Спартака» Зобнин: теперь у нас есть секретное оружие

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижним Новгородом» пошутил о секретном оружии команды, упомянув новичка Илью Самошникова. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Теперь у нас есть секретное оружие — ауты. Это хорошо. Потихоньку Илья вливается. Понятно, что он после тяжелой травмы. Ему нужно набрать кондиции. А в целом, считаю, он будет нам помогать», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »Лукойл Арена, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Роман Зобнин на 12-й минуте после аута, который вбросил Самошников. На 36-й минуте сам Самошников оформил дебютный гол за красно-белых. Третий гол «Спартака» стал автоголом, Вадим Пигас срезал в свои ворота на 69-й минуте. Окончательный счет поединка установил Даниил Зорин за две минуты до конца основного времени второго тайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков из Набережных Челнов.

«Спартак» и «Пари НН» играют в группе C. В первом туре столичный клуб обыграл «Ростов», а во втором потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в серии послематчевых пенальти. Нижегородская команда в первом туре уступила махачкалинцам, а во втором взяла верх над «Ростовом».

В четвертом туре красно-белые сыграют с «Ростовом» 18 августа, встреча начнется в 20:45 по московскому времени. «Пари НН» сразится с «Динамо», игра состоится 16 числа, начало — 20:45 мск.

