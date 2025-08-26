Финальный свисток!
«Спартак» спокойно разгромил «Пари НН» — 4:0.
Сначала Роман Зобнин открыл счет красивым ударом в прыжке (было похоже на логотип Бундеслиги).
Затем Илья Самошников забил свой первый гол за «Спартак» в дебютном матче за команду.
На 69-й минуте защитник «Пари НН» Вадим Пигас забил автогол под жестким давлением Антона Заболотного.
А на 88-й Даниил Зорин поставил точку в матче — 4:0.
Пруцев получил желтую карточку за фол против Сефаса и срыв атаки «Пари НН».
Кастильо получил желтую карточку за удар по мячу после свистка.
Судья компенсировал три минуты ко второму тайму.
ГОООЛ!!! Защитник «Пари НН» Александров неудачно скинул мяч головой своему вратарю, Зорин оказался на мяче первым и легким касанием направил его мимо голкипера. 4:0 в пользу «Спартака»!
Статистика по ударам — 11:8 в пользу «Спартака», а по ударам в створ красно-белые лидируют еще больше — 8:2.
Защитник «Пари НН» Пигас решился на дальний удар, но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны.
Момент! Карич нанес мощный удар с линии штрафной, но Рябчук подставил ногу и отбил мяч!
Пруцев нанес дальний удар по воротам «Пари НН», но Лукьянов уверенно поймал мяч в руки.
Очень хорошая подача во вратарскую «Спартака» с углового ни к чему не привела: никто из игроков «Пари НН» не нанес удар.
Сефас нанес еще один мощный удар из пределов штрафной «Спартака», но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.
Опасно! Сефас влетел в штрафную «Спартака» с правого фланга и нанес удар в ближний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
ПЕРЕКЛАДИНА! Зобнин нанес мощнейший удар издали, мяч попал в крестовину и отскочил в поле!
Замена в составе «Пари НН»: защитник Хуан Кастильо вышел вместо Лесового.
Игорь Дмитриев перехватил мяч на чужой половине поля, проник в штрафную «Пари НН» и отдал на Заболотного, но у того не получилось сделать обратный пас.
Зобнин нанес удар в ближний угол, но Лукьянов спокойно забрал мяч в руки.
Замена в составе «Пари НН»: нападающий Ренальдо Сефас вышел вместо Ермакова, который получил травму. Желаем здоровья!
ГООООЛ!!! «Спартак» громит «Пари НН» — 3:0!
Лесовой плохо ввел мяч из аута, Солари перехватил мяч в центре поля, и красно-белые убежали в быструю контратаку.
Все закончилось тем, что сам же Солари прострелил в центр штрафной «Пари НН», где защитник Вадим Пигас в касание отправил мяч в правый угол ворот!
Изначально показалось, что забил Заболотный, но на повторах видно, что он все же не коснулся мяча.
Статистика по владению мячом — 63% на 37% в пользу «Спартака».
Крашевский опередил Солари на фланге и вынес мяч за боковую.
Тройная замена в составе «Спартака»: защитник Хлусевич, а также нападающие Массалыга и Солари вышли вместо Денисова, Ливая Гарсии и Самошникова.
Двойная замена в составе «Пари НН»: нападающий Грулев и защитник Свен Карич вышли вместо Весино и Майга.
Гузиев схватил за футболку и завалил на газон Весино. Арбитр свистнул фол.
Вратарь «Пари НН» случайно наступил на ногу своему нападающему Олусегуну. К счастью, нападающий быстро пришел в себя.
«Спартак» заработал угловой. После подачи Ливай Гарсия пробил головой, но не попал в створ.
Самошников ввел мяч из-за боковой прямо во вратарскую «Пари НН», но Александров вынес снаряд в поле.
Дмитриев влетел в штрафную «Пари НН» с левого фланга и прострелил в центр, но там не оказалось партнеров! Тем не менее нижегородцы вынесли мяч в аут.
Красно-белые владеют мячом на чужой половине поля.
Дмитриев попытался навесить на дальнюю штангу, но мяч перелетел через всех и ушел на противоположный фланг.
Майга сбил с ног Пруцева возле самой штрафной «Пари НН». «Спартак» получил право на опасный «стандарт».
Защитник «Пари НН» Крашевский потерял мяч и в попытке немедленно вернуть его грубо сфолил на Зобнине — влетел ему в ногу в подкате. За это Крашевский получил желтую карточку.
Игорь Дмитриев получил желтую карточку за то, что в подкате ударил по ноге Лесового.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
«Спартак» уверенно обыгрывает «Пари НН» со счетом 2:0.
На 12-й минуте Роман Зобнин открыл счет красивым ударом в прыжке (было похоже на логотип Бундеслиги), а на 36-й Илья Самошников забил свой первый гол за «Спартак» в дебютном матче за команду.
С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Ермаков получил желтую карточку за отмашку в лицо Самошникову.
Судья компенсировал три минуты.
Зорин схватил за футболку Ивлева и остановил атаку «Пари НН», за что получил желтую карточку.
Лесовой подал с углового на ближнюю штангу, но Самошников выбил мяч в поле.
Лесовой получил мяч на чужой половине поля, ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол, но мяч попал в ногу Гузиеву и ушел на угловой!
Ивлев дернул за футболку Зорина. Нервы начинают сдавать у футболистов «Пари НН».
Игрок «Пари НН» зарядил мячом в грудь Заболотному, и нападающий «Спартака» не сразу пришел в себя. К счастью, все в порядке.
«Спартак» уже создал солидное преимущество по ударам в створ -— 5:1.
Красно-белые контролируют мяч на своей половине поля.
ГООООЛ!!! «Спартак» укрепил свое преимущество — 2:0!
Зорин нанес прямой удар низом со штрафного, Лукьянов отбил мяч в сторону, но Самошников прекрасно сыграл на добивании и отправил мяч в дальний угол!
Поздравляем 27-летнего защитника с дебютным голом за «Спартак»!
Фаринья сбил с ног Заболотного возле штрафной «Пари НН». «Спартак» заработал опасный «стандарт».
Момент! Самошников подал в центр штрафной «Пари НН», и Ливай Гарсия пробил головой под перекладину, но Лукьянов поймал мяч в руки.
Денисов случайно попал рукой по лицу Ермакову во время борьбы за мяч. Судья заметил и свистнул фол.
Зобнин перехватил мяч перед штрафной «Спартака» и остановил атаку «Пари НН», в которой участвовали сразу четыре человека.
Ермаков высоко поднял ногу и чуть-чуть задел Пруцева, который оказался на мяче первым. Арбитр свистнул фол.
Защитник «Пари НН» Александров столкнулся головой со своим же партнером по команде — Фариньей. К счастью, серьезной травмы нет.
Ермаков подал во вратарскую «Спартака», и Помазун с трудом отбил мяч рукой!
Ливай Гарсия перехватил мяч на чужой половине поля и добежал до штрафной «Пари НН», но затем сам потерял снаряд.
Опасно! 21-летний полузащитник «Спартака» Зорин нанес мощный прямой удар со штрафного, и мяч просвистел рядом с правой штангой!
Александров поставил подножку Ливаю Гарсии возле штрафной «Пари НН». Будет опасный «стандарт» в пользу красно-белых.
Красно-белые разыграли мяч с углового, а затем Самошников подал на дальнюю штангу, где Ливай Гарсия нанес удар головой, но мимо створа.
Опасно! Самошников исполнил подачу в штрафную «Пари НН», и Заболотный нанес плотный удар головой, но Лукьянов в прыжке спас свою команду!
ГООООЛ!!! «Спартак» неожиданно открыл счет в матче — 1:0!
Самошников ввел мяч из-за боковой в штрафную «Пари НН», снаряд отскочил от Фариньи к Зобнину, и тот в прыжке нанес красивый удар — точно в правый угол ворот!
Лесовой навесил с углового на ближнюю штангу, и Александров пробил головой, но Помазун поймал мяч в руки!
Момент! Лесовой нанес прямой удар со штрафного, мяч попал в Дмитриева и ушел на угловой.
Самошников получил желтую карточку за игру рукой, однако VAR пришел к выводу, что он сделал это за пределами штрафной. Значит, будет опасный «стандарт» в пользу «Пари НН», но не пенальти.
VAR проверяет эпизод в штрафной «Спартака» на предмет пенальти. Самошников высоко поднял руку, но не очень ясно, попал туда мяч или нет.
Лесовой исполнил классный заброс в штрафную «Спартака», но Весино споткнулся на ровном месте и не смог принять мяч.
Опасно! Уругвайский нападающий «Пари НН» Тьяго Весино прострелил в центр штрафной «Спартака», и Ермаков нанес удар в дальний угол, но не попал в створ!
Лесовой получил мяч на левом фланге, но не смог проникнуть в штрафную: Денисов выбил снаряд у него из-под ног!
Красно-белые владеют мячом. Нижегородцы пытаются прессинговать.
21-летний нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев исполнил заброс по левому флангу на ход партнеру, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.
Матч начался!
Стартовый состав «Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.
Стартовый состав «Спартака»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Ливай Гарсия, Заболотный.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» играет с «Пари НН» в рамках Кубка России. Начало встречи — в 20.45 мск.