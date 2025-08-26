'69

ГООООЛ!!! «Спартак» громит «Пари НН» — 3:0!

Лесовой плохо ввел мяч из аута, Солари перехватил мяч в центре поля, и красно-белые убежали в быструю контратаку.

Все закончилось тем, что сам же Солари прострелил в центр штрафной «Пари НН», где защитник Вадим Пигас в касание отправил мяч в правый угол ворот!

Изначально показалось, что забил Заболотный, но на повторах видно, что он все же не коснулся мяча.