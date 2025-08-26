На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали возможную причину пропажи российского пловца в Босфоре

Депутат Журова: у пловца Свечникова при заплыве могло остановиться сердце
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя пропажу Николая Свечникова после заплыва в проливе Босфор, заявила, что спортсмен мог не доплыть до финиша из-за остановки сердца. Ее слова приводит Life.

По ее словам, в момент активной физической нагрузки даже у подготовленных атлетов могут возникнуть

«Никто точно не знает, когда это произойдет, — особенно на большой высоте или в воде. Там невозможно предсказать развитие ситуации заранее. Все это очень рискованно и зависит от состояния организма человека в конкретный момент», — заявила Журова.

Заплыв в проливе Босфор прошел 24 августа. Из трех тысяч участников заплыва Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Ранее россиянка рассказала, как спаслась при заплыве через Босфор.

