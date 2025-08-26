Транспортировка застрявшей альпинистки отложена до 2026 года

Альпинист Греков заявил, что застрявшую Наговицину оставят на горе до 2026 года

Начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в интервью «Матч ТВ» заявил, что застрявшую на Пике Победы в Киргизии Наталью Наговицину смогут транспортировать не ранее чем в 2026 году.

По его словам, отправлять в данный момент еще одну спасательную группу будет опасно для их жизни.

«Лагерь сегодня сняли оттуда, закончили работать. Будут ли возобновлять работы в следующем году? Не знаю, имеет ли смысл, оттуда еще никого не снимали», — заявил Греков.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

